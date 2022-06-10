МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Внешние условия несут целый комплекс рисков для инфляции в РФ, среди них нефтяное эмбарго со стороны ЕС, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Глава Центробанка рассказала, от чего зависит следующий шаг по ставке

"Внешние условия несут целый комплекс рисков. От сочетания этих условий и того, как они будут развиваться во времени, зависит их суммарный эффект на экономику и инфляцию. Здесь сосредоточена самая большая неопределенность. Во-первых, влияние нефтяного эмбарго. В случае сильного падения экспорта российской нефти через сжатие торгового баланса и ослабление рубля возникнет проинфляционное давление. Но многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки и в какой мере снижение объемов компенсируется ценой. Это, в свою очередь, будет определяться расшивкой инфраструктурных, логистических проблем и спросом на новых рынках", — сказала Набиуллина.

"Во-вторых, усиливаются риски глобальной рецессии. В случае их реализации мировой спрос на товары российского экспорта снизится, что через ослабление рубля внесет вклад в ускорение инфляции. В-третьих, снижение экспорта российских товаров может нести также и дезинфляционные риски — если компании из-за невозможности наладить экспортные цепочки будут вынуждены перенаправлять товары на внутренний рынок. В-четвертых, большое значение имеет динамика импорта, как быстро она сможет восстановиться и как будет соотноситься с динамикой экспорта", — отметила она.