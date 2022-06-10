МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Посол России в Уругвае Андрей Будаев сообщил, что западные страны продолжают оказывать давление на другие страны мира, включая Уругвай, чтобы те присоединились к антироссийским санкциях. В Турции заявили об объективной позиции страны по санкциям против России

"Как вы знаете, из 198 стран мира меньше трети участвуют в антироссийской кампании, применяя финансовые и экономические санкции. Эти страны представляют так называемый коллективный Запад, который без сомнений продолжает давить на другие государства, чтобы они вступили в его ряды и ввели различные ограничения против нашей страны", — заявил дипломат, подчеркнув, что к испытывающим давление государствам относятся государства латинской Америки, включая Уругвай.

будаев также напомнил об "открытых письмах" руководителей дипломатических миссий стран НАТО и Евросоюза, которые явно были нацелены на формирование общественного и официального мнения в Уругвае, и о визите послов западных стран к главе МИД Уругвая Франсиско Бустильо в марте этого года.