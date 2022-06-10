МИНСК, 10 июн — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия предложили семь маршрутов для экспорта зерна с Украины, однако ими никто не воспользовался. На Украине рассказали об обеспечении экспорта зерна в Черном море

"У нас есть точный анализ и данные по этому зерну. Но мы с (президентом России Владимиром) Путиным договорились, это было мое предложение: "Чего мы это слушаем и оправдываемся, давай им назовем маршруты"… Уже (предложили) семь направлений экспорта зерна — вывозите. Прошло больше месяца — никто ничего не везет", — сказал Лукашенко. Его слова приводит госагентство Белта.

По словам Лукашенко, предлагались в том числе маршруты через порты Мариуполь и Бердянск на Азовском море.

"И все говорят: голод и прочее, вот это главное. Не это главное. Народу в мире надоел вот этот против России оголтелый накат. Он обратный эффект уже имеет. Надо пожевать что-то новое — дали зерно. Кто виноват? Лукашенко с Путиным, оказывается. Слушайте, я обезумел, когда это услышал. Я виноват, что Украина зерно не может вывезти?" — отметил белорусский президент.

Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.

Президент РФ ранее заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ – через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции. Позже Владимир Зеленский отверг возможность экспорта зерна через Белоруссию.

Лукашенко ранее заявил, что Минск может помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но необходим компромисс. В разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем он выдвинул условие, чтобы порты ФРГ, Польши, стран Балтии и России при вывозе украинского зерна были открыты и для белорусских товаров.