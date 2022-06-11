МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Лидер республиканцев в сенате конгресса США Митч Макконнелл считает, что достижение Россией поставленных целей в ходе спецоперации на Украине не сыграет на руку Вашингтону и его партнерам, передает RT. В США признали крах попытки сплотить мир против России

Выступая в конгрессе, политик заявил о необходимости оказать большее военное содействие Киеву.

"Нежелание предоставить Украине то, что ей необходимо, особенно непостижимо, если подумать о том, что означала бы победа России для наших собственных интересов национальной безопасности. Если позволить энергичной, ориентированной на Запад демократии попасть под российский контроль, цена наших собственных операций обеспечения безопасности на континенте буквально подскочила бы до небес", — сказал Макконнелл.

По его мнению, такой исход украинского конфликта приблизит некоторых союзников и торговых партнеров США "к терроризирующему других автократу". Также он предположил, что это пошлет определенный сигнал Пекину.

"Если Америка и наши союзники не готовы сделать всё, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить, пока ещё не слишком поздно, мы очень скоро столкнемся с колоссальными последствиями, которые обойдутся дорого", — подчеркнул сенатор.

Комментируя его слова, политолог-американист Малек Дудаков пояснил, что внешняя политика США — это всегда продолжение внутренней политики. По его словам, если бы президентом в нынешней ситуации был Дональд Трамп, демократы обвиняли бы его в мягкотелости и в том, что он довел ситуацию до такого кризиса. Сейчас же республиканцы в преддверии промежуточных выборов в конгресс критикуют демократа Джо Байдена и его администрацию.