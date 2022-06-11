МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина пройдет 17 июня, модератором станет главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, сообщает фонд "Росконгресс". Путин подписал закон, ограничивающий закупки некоторых госкомпаний

"Семнадцатого июня состоится пленарное заседание ПМЭФ-2022, в котором традиционно примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Модератором заседания станет главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян", — говорится в сообщении.

Как уточняет "Росконгресс", главная тема форума – "Новый мир – новые возможности". Она отражает глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущие к формированию новой экономической модели и дает возможность для проведения диалога со всеми заинтересованными сторонами.