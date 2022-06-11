МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий самозанятым гражданам без торгов получать государственное и муниципальное имущество, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ

Закон направлен на обеспечение возможности предоставления государственных и муниципальных преференций, в том числе в виде заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества без торгов, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

До принятия закона субъекты малого и среднего предпринимательства имели возможность получения государственного или муниципального имущества без торгов. А самозанятые, как правило, такой возможности были лишены, несмотря на предусмотренное законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" равенство прав на получение имущественной поддержки, указывают разработчики.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, а его нормы будут применяться в течение срока проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". По действующим нормам этот эксперимент проводится до 1 января 2029 года.