Бывший госсекретарь США Киссинджер призвал найти место для России после спецоперации
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Западу следует учитывать интересы России при обсуждении мирного урегулирования ситуации на Украине, чтобы предотвратить усиления влияния Китая на Москву, заявил газете Times бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
По его словам, сейчас вопрос заключается в том, как завершить вооруженное противостояние, после чего нужно "найти место для Украины, а также для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе".
По мнению Киссинджера, "важно сохранять" НАТО, который "отражает сотрудничество между Европой и Америкой", но нужно понимать, что впереди — "большие события" на Ближнем Востоке и в Азии. Он добавил, что страны альянса объединились по вопросу Украины, так как это напомнило им о старых угрозах. "Они очень хорошо себя проявили, и я поддерживаю то, что они сделали", — сказал политик.
При этом, добавил он, США сейчас представляются внутренне "бесконечно более" разделенной страной, чем в годы войны во Вьетнаме.
Он добавил, что сейчас его стран входит в эпоху противостояния с Китаем, и западным политикам нужно отказаться от иллюзий о возможной вестернизации КНР.
"Я не верю, что мировое доминирование — это китайская концепция, но подобное может случиться, когда они обретут соответствующую мощь. И это не в наших интересах", — подчеркнул Киссинджер.
https://1prime.ru/state_regulation/20220612/837149627.html