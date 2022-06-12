МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Западу следует учитывать интересы России при обсуждении мирного урегулирования ситуации на Украине, чтобы предотвратить усиления влияния Китая на Москву, заявил газете Times бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. WP: Байден столкнулся с паникой среди лидеров ЕС из-за успехов России

По его словам, сейчас вопрос заключается в том, как завершить вооруженное противостояние, после чего нужно "найти место для Украины, а также для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе".

По мнению Киссинджера, "важно сохранять" НАТО, который "отражает сотрудничество между Европой и Америкой", но нужно понимать, что впереди — "большие события" на Ближнем Востоке и в Азии. Он добавил, что страны альянса объединились по вопросу Украины, так как это напомнило им о старых угрозах. "Они очень хорошо себя проявили, и я поддерживаю то, что они сделали", — сказал политик.

При этом, добавил он, США сейчас представляются внутренне "бесконечно более" разделенной страной, чем в годы войны во Вьетнаме.

Он добавил, что сейчас его стран входит в эпоху противостояния с Китаем, и западным политикам нужно отказаться от иллюзий о возможной вестернизации КНР.

"Я не верю, что мировое доминирование — это китайская концепция, но подобное может случиться, когда они обретут соответствующую мощь. И это не в наших интересах", — подчеркнул Киссинджер.