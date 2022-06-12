МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Запада не иметь никаких деловых связей с Россией из-за ситуации на Украине. Свое мнение она высказала в статье для британской газеты Telegraph. Европе предрекли ценовую войну с Азией за СПГ

"Наша политика должна основываться на понимании того, что российская угроза не исчезнет завтра. Возврата к обычному бизнесу быть не должно. На самом деле, никакого бизнеса вообще быть не должно", — отметила она.

Каллас назвала Россию "самой непосредственной угрозой европейской безопасности". По ее мнению, если то, что происходит, "сойдет ей с рук", то это "подорвет мир и безопасность во всем мире".

Она также призвала обеспечить "компенсационные" выплаты Украине — в том числе за счет российских активов и резервов ЦБ, замороженных санкциями.

Каллас подчеркнула, что Запад должен быть осторожен с "преждевременными призывами к прекращению огня и миру".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала высказывания эстонского премьера о том, что "Украина в настоящее время больше всего нуждается в оружии" и что призывы к перемирию или миру на Украине — "преждевременные и нежелательные", и за это Захарова назвала Каллас "кровожадной".