МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Многие государства Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам Вашингтона присоединиться к коалиции против Москвы, пишут обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг в статье для газеты The New York Times. Премьер Эстонии призвала Запад не иметь деловых связей с Россией

По их словам, "с нарастающей настойчивостью" администрация президента США Джо Байдена пытается уговорить страны, которые Вашингтон считает нейтральными в конфликте, включая Индию, Бразилию, Израиль и арабские государства Персидского залива, присоединиться к кампании экономических санкций, военной поддержки и дипломатического давления для дальнейшей изоляции России.

"До сих пор лишь немногие из них, если вообще таковые были, изъявили это желание, несмотря на их партнерские отношения с Соединенными Штатами по другим важным вопросам безопасности", — отмечают обозреватели.

Китай, указывают авторы, осудил усилия правительства США по расширению коалиции, в которую помимо европейских стран также входят Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

"Официальные лица США признают трудности, связанные с попытками убедить страны в том, что они могут привести свои собственные интересы в соответствии со стремлением США и Европы изолировать Россию", — говорится в материале.

По мнению авторов, российская валюта в нынешних условиях продемонстрировала свою стабильность за счет поступлений от экспорта энергоносителей и других товаров во многие страны, включая Китай, Индию, Бразилию, Венесуэлу и Таиланд.

"Уганда, Пакистан и Вьетнам, обвинили возглавляемую США коалицию против России в том, что она свела на нет любую возможность мирных переговоров на фоне военной поддержке Украины", — подчеркивается в статье.