МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне вырос до минус 28 пунктов с минус 34,3 пункта в мае, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Bloomberg: Германия готовится выделить миллиарды евро для Gazprom Germania

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор составит минус 27,5 пункта.