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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220614/837159992.html
Доверие инвесторов к экономике Германии выросло в июне
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Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне вырос до минус 28 пунктов с минус 34,3 пункта в мае, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer... ПРАЙМ, 14.06.2022
экономика, новости, германия, бизнес, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Бундестаг
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне вырос до минус 28 пунктов с минус 34,3 пункта в мае, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор составит минус 27,5 пункта.