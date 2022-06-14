МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. ПЕСКОВ: ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ СВЕРНУЛИ СВОЮ РАБОТУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ШАНТАЖОМ, НО ГОТОВЫ ЕЕ ВОЗОБНОВИТЬ ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ

КОМПАНИИ ИЗ ЕС, США И КАНАДЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РОССИЙСКОМ РЫНКЕ — ПЕСКОВ

ПЕСКОВ: НА ПИТЕРСКОМ ФОРУМЕ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЛЕ САНКЦИЙ И УХОДА РЯДА КОМПАНИЙ ИЗ РФ

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