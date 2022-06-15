МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Говоря о планах по строительству временных хранилищ для транспортировки украинской пшеницы, президент США Джо Байден хочет оказать давление на Москву и одновременно — усилить переговорные позиции Киева в зерновых вопросах, считает политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. В Киеве признали, что не обсуждают вывоз зерна по Черному морю

Ранее Байден заявил, что США и ЕС планируют построить на границах Украины временные хранилища для транспортировки пшеницы. По словам американского лидера, реализация этой задумки потребует времени, а строить хранилища будут, чтобы отправлять пшеницу в Европу и по всему миру. Байден заявил, что на Украине находится 20 миллионов тонн зерна.

Как отметил эксперт, в настоящий момент налицо "зерновые торги", при которых каждая из сторон выдвигает свои условия, включая Украину, Россию, а также США. "Мне кажется, это (строительство временных хранилищ для зерна на границах Украины) не решение проблемы, а некоторое давление на Россию, чтобы усилить переговорные позиции Украины в этих зерновых переговорах", — сказал РИА Новости эксперт.

По его словам, Америка показывает Украине, что она не оставляет усилий решить проблему вывоза украинского зерна. В результате это не будет способствовать тому, "чтобы Украина шла на какие-то компромиссы в этом вопросе, в частности, приняла российскую позицию по деблокированию портов", добавил собеседник агентства.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.