МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Бюджет Пенсионного фонда России исполнен в полном объеме в 2021 году. Об этом сообщил председатель правления ПФР Андрей Кигим. Bloomberg: пенсионным фондам США грозят убытки из-за санкций против России

"В 2021 году он (бюджет — ред.) исполнен в полном объеме, и в установленные сроки исполнялись все социальные обязательства. Исполнение бюджета фонда произошло в 2021 году планово и составило 10 триллионов 125 миллиардов рублей, что превысило показатель на 4%. Больше 86% составляют расходы на пенсии", — отметил Кигим в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.