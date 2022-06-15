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Медведев усомнился в существовании Украины через два года
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. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира, при этом он отметил, что американцы настолько... ПРАЙМ, 15.06.2022
экономика, новости, дмитрий медведев, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира, при этом он отметил, что американцы настолько вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них пустяк.
"А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно — они настолько вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них пустяк" — написал он в своем Telegram-канале.
Медведев таким образом отреагировал на сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через два года, "иначе предстоящей зимой просто замерзнет".