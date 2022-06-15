МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира, при этом он отметил, что американцы настолько вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них пустяк. Медведев: паровоз западной экономики услуг летит в стену на полных парах

"А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно — они настолько вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них пустяк" — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев таким образом отреагировал на сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через два года, "иначе предстоящей зимой просто замерзнет".