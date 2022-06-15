МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в апреле вырос до 32,4 миллиарда евро с 16,4 миллиарда в марте, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Промпроизводство в еврозоне снизилось в апреле

Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, ожидали дефицита на уровне 23 миллиардов евро.