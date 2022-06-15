Генсек НАТО надеется на успех Турции в деле экспорта украинского зерна
Столтенберг рассчитывает на успех усилий Турции по вывозу зерна из Украины
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что усилия Турции по налаживанию экспорта зерна из Украины по Черному морю увенчаются успехом.
Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе отметил, что обсуждил с президентом Эрдоганом работу Турции по содействию заключению соглашения для возобновления экспорта зерновых через Черное море. "Надеюсь, что эти усилия приведут к результату, но пока рано об этом говорить", — подчеркнул генсек НАТО.