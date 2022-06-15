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2022
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Розничные продажи в США неожиданно снизились в мае
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Объем розничных продаж в США в мае снизился на 0,3% по сравнению с апрелем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ,... ПРАЙМ, 15.06.2022
экономика, новости, сша, продажи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в мае снизился на 0,3% по сравнению с апрелем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали увеличения показателя на 0,2%.
Динамика апреля при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда выросли на 0,7%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее.