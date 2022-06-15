МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в мае снизился на 0,3% по сравнению с апрелем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожиданиях макростатистики и решений ФРС США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали увеличения показателя на 0,2%.

Динамика апреля при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда выросли на 0,7%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее.