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2022
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В "Росконгрессе" рассказали о влиянии санкций на повестку ПМЭФ
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Первый замдиректора организатора ПМЭФ-2022 "Росконгресса" Андрей Реут заявил, что спецоперация России на Украине и санкции Запада обострили повестку и тематику форума. "Более... ПРАЙМ, 15.06.2022
экономика, новости, пмэф-2022, россия, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, июн — ПРАЙМ. Первый замдиректора организатора ПМЭФ-2022 "Росконгресса" Андрей Реут заявил, что спецоперация России на Украине и санкции Запада обострили повестку и тематику форума.
"Более острая повестка, более яркие ожидания, более важные дискуссии — в этом главные отличия (от предыдущих форумов — ред.)", — отметил организатор форума.
"ПМЭФ проходит на высоком уровне, даже на более высоком уровне с точки зрения визуализации (стенды компаний — ред.)", — заключил Реут.