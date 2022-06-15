МОСКВА, июн — ПРАЙМ. Первый замдиректора организатора ПМЭФ-2022 "Росконгресса" Андрей Реут заявил, что спецоперация России на Украине и санкции Запада обострили повестку и тематику форума. На ПМЭФ представили отечественный электрогрузовик

"Более острая повестка, более яркие ожидания, более важные дискуссии — в этом главные отличия (от предыдущих форумов — ред.)", — отметил организатор форума.

"ПМЭФ проходит на высоком уровне, даже на более высоком уровне с точки зрения визуализации (стенды компаний — ред.)", — заключил Реут.