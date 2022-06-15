МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина заявила, что РЭЦ готов провести маркетинговую программу для российских товаров на рынках друженственных стран. Эксперты подсчитали траты россиян на онлайн-покупки в мае

"Сейчас мы видим возможным и необходимым, и провести активную маркетинговую программу на рынках наших дружественных стран, для того чтобы именно признание этих качественных характеристик было тем самым входным билетом на рынки стран", — сказала она в интервью НТВ на полях ПМЭФ.

По мнению Никишиной, маркетинговая программа "Сделано в России" должна масштабировать качественные характеристики российской продукции и распространить их в дружественных странах. Отечественные товары смогут узнать по таким критериям, как надежность, экологичность, органическое происхождение и энергоэффективность. Программа также направлена на опровержение стереотипа, что российская продукция хуже по качеству, чем зарубежная.

Кроме того, Никишина подчеркнула, что санкции негативно повлияли на продвижение российской продукции на электронных площадках. "Мы сейчас вместе с нашими экспортерами переориентируем активность по размещению на электронных торговых площадках на те маркетплейсы,.. которые дадут гораздо больший эффект масштаба, чем традиционные европейские, американские", — заявила гендиректор РЭЦ, отметив желание 200 маркетплейсов разместить товары из России.