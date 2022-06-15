С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Отрасль переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в будущем создаст в России еще 50 тысяч рабочих мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО). Российские производители создают "экологичную" упаковку продуктов питания

Сейчас ежегодно отрасль переработки дает 20 миллиардов рублей налогов, в ней трудятся 37 тысяч человек, отметили в РОП.

"При полном функционировании системы расширенной ответственности производителей (РОП) станет возможным создать дополнительно 20 тысяч рабочих мест. При построении законченной системы обращения с отходами (строительство КПО) будут созданы дополнительно [итого] 50 тысяч рабочих мест", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора РЭО Алексея Макрушина, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ключевая задача созданного в 2019 году РЭО — сформировать комплексную систему обращения с ТКО в России. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.