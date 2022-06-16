МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Почти четверть россиян верят в полное импортозамещение в России на горизонте двух лет, при этом 14% граждан считают его невозможным, сообщили РИА Новости в банке "Открытие". Россия перечислит Белоруссии 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение

Ранее в июне глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что импортозаместить все в одночасье — это, во-первых, достаточно дорого, а, во-вторых, такой подход не даст положительного экономического эффекта. В мае министр также подчеркивал, что задачи полного импортозамещения всей промышленности в России нет.

"Около 14% россиян уверены, что полное импортозамещение невозможно. В Москве и Московской области такой точки зрения придерживаются 19%, тогда как на Северном Кавказе всего 7%", — сказано в исследовании банка, подготовленного к ПМЭФ.

По мнению четверти опрошенных (25%), Россия сможет в ближайшие один-два года частично заместить импортные товары и оборудование собственным производством. "При этом 23% верят в полное импортозамещение на горизонте двух лет: больше всего таких оптимистов на Северном Кавказе (29%), меньше всего на Дальнем Востоке (20%)", — выяснили аналитики. Еще 24% граждан считают, что Россия полностью справится с импортозамещением за пять-десять лет, а 8% полагает, что на это уйдет более десяти лет.

Отмечается, что 44% опрошенных намерены в будущем отдавать предпочтение отечественным товарам, за исключением тех, где нет российской альтернативы. Около 27% предпочтут импортные товары, за исключением качественных российских. Еще 19% граждан заявили, что им безразлична страна-производитель любого товара. При этом 7% респондентов будут выбирать во всех случаях только отечественные товары. Только 4% сообщили, что покупали и планируют покупать дальше исключительно иностранные товары, в том числе ввезенные по каналам параллельного импорта.

Банк провел исследование 14 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.