2022-06-16T09:21:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220616/837186982.html
Набиуллина назвала новый фактор для оценки российской экономики
Экономика
Новости
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. ВВП — ХОРОШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ, НО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ, НУЖНО СМОТРЕТЬ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ВВП — ХОРОШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ, НО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ, НУЖНО СМОТРЕТЬ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
Новость дополняется