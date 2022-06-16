МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли Египта Невин Гамеа заявила о намерении страны сохранить экономические отношения с Росией, несмотря на современные вызовы и нынешний кризис. Россия и Египет перейдут на взаимные расчеты в национальных валютах

По словам Гамеа, Москва и Каир работают над решением возникших из-за кризиса проблем для последующей реализации двусторонних стратегических планов. Проблемы в основном коснулись морских и воздушных перевозок, отметила министр в ходе ПМЭФ.

Гамеа также подчеркнула, что на данный момент приоритетом для Каира является заключение соглашения о свободной торговле между Египтом и Евразийским союзом.