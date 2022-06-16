С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Новым драйвером роста для российских экспортеров может стать кризис доверия на мировом рынке, который появился из-за "войны ограничений", заявил в ходе Петербургского международного экономического форума вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский. Новак рассказал о странах, перешедших на оплату газа в рублях

"Многие компании и страны будут стремиться создавать "контуры безопасности", чтобы не зависеть от одного поставщика. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что на рынках возник кризис доверия, причем не только на уровне политики, но на уровне экономики. Я думаю, в среднесрочной перспективе мы увидим, что логика построения торговых и логистических цепочек претерпит изменения. Новеллой станет комплексный подход — не только чистая экономическая эффективность, выражающаяся в минимизации производственных и транзакционных издержек, но и экономическая стабильность и безопасность, наличие альтернативного контура", — сказал Георгиевский.

По его словам, для российской продукции появляется шанс занять доли рынка в тех странах, где раньше была монополия крупных транснациональных компаний, с которыми сложно конкурировать по цене.

"Российская продукция — это качественное, но зачастую чуть более дорогое решение. Но теперь эта разница в цене может стать приемлемой платой за снижение риска, за уверенность в том, что если пользователя отключат от одних технологий, платформ, или поставщиков, то у него останется надежная альтернатива в виде российского бизнеса", — добавил он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.