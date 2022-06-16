ВАШИНГТОН, 16 июн — ПРАЙМ. России предстоит в сжатые сроки компенсировать сокращение импорта на 40-45%, но экономика чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, цитирует американский телеканал CNN пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Новак считает, что скидки на российскую нефть — временное явление

"Мы сейчас даже чувствуем себя немного лучше, чем можно было предположить. Конечно, мы осознаем наши проблемы. Мы понимаем, что в очень сжатые сроки должны компенсировать довольно значительное сокращение импорта — более чем на 40-45", — сказал он, согласно сообщению CNN.

Песков добавил, что Россия планирует "очень серьезно" нарастить внутреннее производство и инфраструктуру.

"Чтобы перестроить импорт, нам нужно перестроить направления импорта. Компенсировать западное направление, увеличив импорт с восточного направления. Все это реализуемо, потому что наш мир так велик и так богат", — сказал он.