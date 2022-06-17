МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин лично принимает участие в подготовке выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономичного форума (ПМЭФ), речь пойдет об экономике и причинах кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Стали известны основные тезисы предстоящего выступления Путина на ПМЭФ

"Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает лично участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И конечно, будем ждать его оценок происходящего, его видение будущего. Речь идёт именно… об экономических процессах", — сказал Песков в интервью Первому каналу.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что сейчас против России "началась абсолютно беспрецедентная экономическая война", все будут слушать выступление Путина с большим вниманием.

"И форум, и это выступление президента по времени, конечно, совпадает с беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, в мировой экономике, в мировой политике. И это добавляет ещё большее значение тем словам, которые президент будет озвучивать", — добавил Песков.

"Главным образом, речь пойдёт об экономике, о том, как эта ситуация влияет на экономику, как будет жить наша экономика в условии враждебных проявлений Запада, о том, как мы будем искать и как мы уже нашли новых друзей в других частях мира, что стало причинами того кризиса, который мы сейчас имеем в самых разных секторах мировой экономики", — также рассказал представитель Кремля.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Его главная тема — "Новый мир — новые возможности". РИА Новости выступает информационным партнером форума.