События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 июня
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|6:00
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1% (факт)
|предв.
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/
|11:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|11:30
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|3,8%
|3,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,6%
|0,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|8,1%
|8,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (апрель)
|46,94 млрд канад. долл
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (май)
|-2,0%
|15:45
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (май)
|6,4%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|1,1%
|0,4%
|17:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|предв.
|USD
|США — Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|580
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|733
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-70,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|328,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|175,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|17 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-17 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-47,9 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-91,6 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-16,1 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|50,5 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|10:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (1кв2022)
|3,5%
|3,5% (прогноз)
|RUB
|МГТС — ГОСА (реестр закрыт 24.05.2022, в заочной форме, див-ды 2021, выборы СД)
|0 — див-д 2020
|RUB
|Россети Волга — ГОСА (реестр закрыт 23.05.2022, в заочной форме, реестр для выплаты — 28.06.2022)
|0 — див-д 2020
|0,00032305 (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Россети Сибирь — ГОСА (реестр закрыт 23.05.2022, в заочной форме)
|RUB
|Белуга Групп — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 26.06.2022)
|10 (1П2020) + 90 (фин) — див-д 2020
|72,76 (1П2021) + 47,24 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
https://1prime.ru/state_regulation/20220617/837203795.html