С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия начала реализовывать сценарий "труба на Восток", например, уже успев переориентировать 73% экспорта нефти в страны, которые не ввели санкций. Греф рассказал о важности реформ для российской экономики на фоне санкций

Греф предложил участникам Делового завтрака Сбербанка, который проходит в рамках ПМЭФ, обсудить образ российской экономики на горизонте до 2030 года. "Горизонт более ранний нет смысла брать. Конечно, это будут непростые годы, которые нам всем придется прожить и адаптироваться. Но 2030 год — это единственный горизонт, самый рациональный, который нужно брать для построения экономических сценариев", — считает банкир.

"Первый сценарий мы условно назвали "труба на Восток". Этот сценарий уже реализуется. Под словом "труба" мы имеем в виду все традиционные российские экспортные товары", — сказал глава Сбербанка.

По словам Грефа, уже 73% поставок российской нефти в марте-мае были направлены в страны, которые не ввели санкции против России. "Конечно, есть проблемы, связанные с логистикой, дисконтами, но тем не менее, в такие сроки перенаправить такие потоки не очень реально, но мы видим, что это происходит", — подчеркнул банкир.

Он отметил, что газ и нефтепродукты — более сложные продукты с точки зрения логистики, однако выразил уверенность, что и здесь будут найдены решения. "Но этого недостаточно, конечно. Нам предстоит огромная работа по адаптации всей структуры нашей экономики", — заключил Греф.