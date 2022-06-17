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Мантуров оценил работу механизма параллельного импорта в России
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что в страну по параллельному импорту было поставлено продукции примерно на 2 миллиарда долларов с начала работы... ПРАЙМ, 17.06.2022
экономика, новости, россия, импорт, пмэф-2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что в страну по параллельному импорту было поставлено продукции примерно на 2 миллиарда долларов с начала работы этого механизма.
По данным таможни, через границу прошло около 2 миллиардов долларов импортной продукции примерно по 130 позициям, отметил глава Минпромторга, добавив, что в основном импортировались запасные части для автомобилей и потребительская продукция.