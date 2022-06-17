МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что в страну по параллельному импорту было поставлено продукции примерно на 2 миллиарда долларов с начала работы этого механизма. Мантуров рассказал, когда выпустят первые электромобили в России

По данным таможни, через границу прошло около 2 миллиардов долларов импортной продукции примерно по 130 позициям, отметил глава Минпромторга, добавив, что в основном импортировались запасные части для автомобилей и потребительская продукция.