С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Глава Сбербанк Герман Греф считает, что большинство развитых стран столкнутся с рецессией.

"Я не знаю, можно ли говорить о мировой рецессии, но то, что большинство развитых стран столкнутся с рецессией — это, на мой взгляд, очевидно", — ответил Греф на вопрос в интервью телеканалу "Россия 24", стоит ли ждать мировую рецессию.

Российская экономика в свою очередь показала невероятную гибкость, подчеркнул Греф. Она выдержала серьезные удары и продемонстрировала высокую скорость адаптации.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.