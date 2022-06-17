ХЕЛЬСИНКИ, 17 июн — ПРАЙМ. Экономика Финляндии в 2022 году вырастет на 1,4%, а в 2023 на 1,1%, санкции в отношении России останутся, следует из опубликованного в пятницу прогноза минфина Финляндии. Финская Nokian Tyres улучшила прогноз чистых продаж на 2022 год

В предыдущем прогнозе от 13 апреля, минфин прогнозировал рост экономики в этом году на 1,5%, в 2023 году — на 1,7%.

"Экономический рост замедляется, а инфляция ускоряется больше, чем ожидалось. По прогнозам, валовой внутренний продукт (ВВП) Финляндии вырастет на 1,4% в 2022 году, на 1,1% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году", — говорится в сообщении.

В прогнозе предполагается, что санкции в отношении России останутся в силе. Кроме того, предполагается, что не будет никаких ограничений, имеющих экономические последствия, для предотвращения распространение пандемии COVID-19.

Инфляция на 2022 год прогнозируется в среднем на уровне 5,8%.

По мере продолжения российской специальной военной операции на Украине растут опасения наступления рецессии в Финляндии.

"Вероятность того, что в Финляндии начнется рецессия, то есть ситуация, при которой ВВП страны снижается в течение двух кварталов подряд, будет возрастать", — подчеркивается в прогнозе.