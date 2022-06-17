МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам "Известий", что Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ даст глубокий анализ причин происходящих сегодня событий, а также расскажет, как видит будущее развитие ситуации. В Кремле рассказали о судьбе иностранного бизнеса в России

Песков также отметил, что в рамках пленарного заседания также будет живая дискуссия, мероприятие обещает стать интересным и содержательным. "Это будет и выступление нашего президента, и выступление президента Казахстана, и выступление президента Египта, и приветствие председателя (КНР) Си для участников форума. А после этого будет живая дискуссия, которую будет модерировать наша коллега Маргарита Симоньян. Поэтому все это обещает стать очень интересным и содержательным мероприятием", — добавил Песков.