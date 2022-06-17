МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. ТОВАРНЫЕ ПОТОКИ ВСЕ АКТИВНЕЕ ПЕРЕОРИЕНТИРУЮТСЯ С ЗАПАДА НА ВОСТОК, ТАКЖЕ АКТИВИЗИРУЕТСЯ РЫНОК АФРИКИ — ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ОВЕРЧУК НА ПМЭФ

ДОЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ В ЕВРАЗИЙСКОМ СОЮЗЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 75% — ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ОВЕРЧУК НА ПМЭФ

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