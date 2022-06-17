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2022
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Оверчук сообщил о переориентации России на Восток
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Новости
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ТОВАРНЫЕ ПОТОКИ ВСЕ АКТИВНЕЕ ПЕРЕОРИЕНТИРУЮТСЯ С ЗАПАДА НА ВОСТОК, ТАКЖЕ АКТИВИЗИРУЕТСЯ РЫНОК АФРИКИ — ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ОВЕРЧУК НА ПМЭФ ДОЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ В ЕВРАЗИЙСКОМ... ПРАЙМ, 17.06.2022
экономика, новости
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. ТОВАРНЫЕ ПОТОКИ ВСЕ АКТИВНЕЕ ПЕРЕОРИЕНТИРУЮТСЯ С ЗАПАДА НА ВОСТОК, ТАКЖЕ АКТИВИЗИРУЕТСЯ РЫНОК АФРИКИ — ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ОВЕРЧУК НА ПМЭФ
ДОЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ В ЕВРАЗИЙСКОМ СОЮЗЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 75% — ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ОВЕРЧУК НА ПМЭФ
Новость дополняется