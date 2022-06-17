БРЮССЕЛЬ, 17 июн — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Брюсселе, что ЕК выдвинула Киеву ряд предварительных условий. Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС

По ее словам, нужно еще много сделать, "к примеру по вопросу верховенства права".

"Необходимо сконцентрироваться на ускорении назначения судей Конституционного суда, членов Верховного совета правосудия", — сказала она.

Еврочиновница считает, что Украина сделала много в вопросе борьбы с коррупцией, но необходимо также завершить строительство антикоррупционных органов в этой стране.

В рекомендациях, обнародованных ЕК в отношении предоставления Украине статуса кандидата, указывается также, что необходимо "усилить борьбу с коррупцией, особенно на высоком уровне, путем проведения активных и эффективных расследований. Завершить утверждение законодательства в области борьбы с отмыванием средств. Применять законы по борьбе с олигархией, чтобы ограничить влияние олигархов на экономику, политику, общественную жизнь". Киеву требуется также "принять закон об аудиовизуальных СМИ, который соответствовал бы европейским стандартам. Реформировать законодательство, касающиеся национальных меньшинств".

Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.