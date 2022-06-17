Фон дер Ляйен: Украина должна выполнить ряд условий по статусу кандидата в члены ЕС
БРЮССЕЛЬ, 17 июн — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Брюсселе, что ЕК выдвинула Киеву ряд предварительных условий.
По ее словам, нужно еще много сделать, "к примеру по вопросу верховенства права".
"Необходимо сконцентрироваться на ускорении назначения судей Конституционного суда, членов Верховного совета правосудия", — сказала она.
Еврочиновница считает, что Украина сделала много в вопросе борьбы с коррупцией, но необходимо также завершить строительство антикоррупционных органов в этой стране.
В рекомендациях, обнародованных ЕК в отношении предоставления Украине статуса кандидата, указывается также, что необходимо "усилить борьбу с коррупцией, особенно на высоком уровне, путем проведения активных и эффективных расследований. Завершить утверждение законодательства в области борьбы с отмыванием средств. Применять законы по борьбе с олигархией, чтобы ограничить влияние олигархов на экономику, политику, общественную жизнь". Киеву требуется также "принять закон об аудиовизуальных СМИ, который соответствовал бы европейским стандартам. Реформировать законодательство, касающиеся национальных меньшинств".
Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
https://1prime.ru/state_regulation/20220617/837208331.html