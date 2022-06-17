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https://1prime.ru/state_regulation/20220617/837208527.html
Новак рассказал о проблеме страхования судов с грузами из России
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Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что проблема страхования судов с российскими грузами решается. "Эта проблема касается не только нефтяной отрасли, в целом проблема. Но... ПРАЙМ, 17.06.2022
экономика, новости, россия, грузы, страхование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что проблема страхования судов с российскими грузами решается.
"Эта проблема касается не только нефтяной отрасли, в целом проблема. Но она решается", — отметил Новак, добавив, что это подтверждает рост экспорта российского энергоресурса.