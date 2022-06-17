МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что проблема страхования судов с российскими грузами решается. Новак сообщил, что российская нефтяная отрасль прошла пик трудностей

"Эта проблема касается не только нефтяной отрасли, в целом проблема. Но она решается", — отметил Новак, добавив, что это подтверждает рост экспорта российского энергоресурса.