МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин принял решение в связи с DDoS-атаками на ПМЭФ перенести на час свое выступление, оно начнется в 15.00, к этому времени все неполадки с проходом по бейджам на пленарку будут устранены. Путин на ПМЭФ даст глубокий анализ причин происходящих событий

Песков пояснил, что со вчерашнего дня у нас начались очень массированные атаки DDoS-атаки на интернет-сети и на систему аккредитации экономического форума.

"И вчера и ночью держали, но сегодня, к сожалению, из-за интенсифицированных DDoS-атак была выведена из строя база участников к системе аккредитации и системе допуска, поэтому, к сожалению, возникла заминка с получением бейждей с подтверждением прохода и так далее на основную планёрку. Специалисты работают, чтобы устранить проблему, она устраняема, всё починим, но на это необходимо время", — сказал он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.