С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Европейский бизнес в России ожидает, что в ближайшие 5-10 лет интерес к российской экономике и ее потенциал сохранятся, это обнадеживает, заявил в пятницу глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг. Сбербанк ждет существенного спада российской экономики по итогам года

"Ожидания бизнеса сейчас по поводу краткосрочных перспектив самые грустные и печальные. Но мы очень рады были констатировать, что уже в более долгосрочной пятилетней и десятилетней перспективе бизнес на самом деле по-прежнему ожидает, что полный потенциал российской экономики и интерес к ней сохранится. Это нас обнадеживает и мы ради этого будущего будем продолжать работать", — сказал Шиллинг, выступая на панельной сессии ПМЭФ-2022.

"Сейчас, как показывает опрос наших членов, европейский бизнес проходит самый сложный момент за время его присутствия в России…. Мы благодарны, что в это сложное время мы находим готовность с нами продолжать работать со стороны властей (РФ — ред.). Через этот конструктивный диалог мы смогли решать очень много конкретных вопросов", — добавил Шиллинг.