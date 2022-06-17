МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что ПМЭФ-2022 проходит в непростое время, когда основные экономические принципы попали под удар. Запад беспардонно насаждает свою этику и культуру, отметил Путин

Петербургский международный экономический форум проходит в непростое для всего мирового сообщества время, когда экономика, рынки, да и сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударом", — отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что ряд производственных, логистических и торговых связей столкнулся с новыми вызовами.