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2022
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Путин: США провозгласили свои интересы священными
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ПУТИН: США, ПРОВОЗГЛАСИВ ПОБЕДУ В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ, ОБЪЯВИЛИ СВОИ ИНТЕРЕСЫ СВЯЩЕННЫМИ ПУТИН: КОЛЛЕГИ НА ЗАПАДЕ ПЫТАЮТСЯ ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ХОДУ ИСТОРИИ, МЫСЛЯТ КАТЕГОРИЯМИ ПРОШЛОГО... ПРАЙМ, 17.06.2022
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. ПУТИН: США, ПРОВОЗГЛАСИВ ПОБЕДУ В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ, ОБЪЯВИЛИ СВОИ ИНТЕРЕСЫ СВЯЩЕННЫМИ
ПУТИН: КОЛЛЕГИ НА ЗАПАДЕ ПЫТАЮТСЯ ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ХОДУ ИСТОРИИ, МЫСЛЯТ КАТЕГОРИЯМИ ПРОШЛОГО ВЕКА
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