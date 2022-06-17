МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. ПУТИН: США, ПРОВОЗГЛАСИВ ПОБЕДУ В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ, ОБЪЯВИЛИ СВОИ ИНТЕРЕСЫ СВЯЩЕННЫМИ

ПУТИН: КОЛЛЕГИ НА ЗАПАДЕ ПЫТАЮТСЯ ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ХОДУ ИСТОРИИ, МЫСЛЯТ КАТЕГОРИЯМИ ПРОШЛОГО ВЕКА

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