МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на ПМЭФ, что есть пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна, пусть киевские власти сами решают, как это сделать, не ориентируясь на своих хозяев из-за океана. Путин: принцип России — тратить столько, сколько заработали — остается

По его словм, возможности вывоза есть, причем не только через черноморские порты.

"Пожалуйста, через Белоруссию вывозите — самый дешевый путь, кстати говоря, — через Польшу, Румынию, сколько угодно, там пять или шесть вариантов вывозки", — сказал он.

При этом он отметил, что дело в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве.

"Пусть решают, как им поступить в данном случае, хотя бы не ориентироваться на своих хозяев где-нибудь там из-за границы, из-за рубежа, из-за океана", — добавил российский лидер.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Путин также заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отмечал он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.