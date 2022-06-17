МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что США и Европа оказывают давление на всех, кто взаимодействует с Россией, Москва готова взаимодействовать с желающими компаниями. Путин: Россия вступает в новую эпоху мощной, суверенной страной

По словам главы государства, Запад "порой даже доходит до прямых угроз". Однако есть страны, во главе которых стоят настоящие лидеры, которые четко понимают, где чужие, а где собственные интересы. С такими государствами Россия будет налаживать партнерство.

Кроме того, Москва готова взаимодействовать с западными компаниями, которые, несмотря на "беспрецедентное выкручивание рук", остаются на российском рынке, подчеркнул Путин.