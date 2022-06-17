С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на ПМЭФ, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции автаркии, несмотря на мечтания Запада. Путин рассказал о создании гиперзвукового оружия в России

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.