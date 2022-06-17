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https://1prime.ru/state_regulation/20220617/837212892.html
Россия никогда не пойдет по пути автаркии, заявил Путин
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. Президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на ПМЭФ, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции автаркии, несмотря на мечтания Запада. Юбилейный XXV Петербургский... ПРАЙМ, 17.06.2022
экономика, новости, владимир путин, пмэф-2022, выступление
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на ПМЭФ, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции автаркии, несмотря на мечтания Запада.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.