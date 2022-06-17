МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил, что если у России не будет суверенитета, в будущем "мы будем все покупать, а производить только нефть, газ, пеньку и седла, продавая кругляк за границу". Путин назвал причины нехватки товаров и техники в России

Он считает, что это неизбежно, "только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее, но это не значит, что сегодня мы должны погружаться в ситуацию, когда мы должны вернуться на 30, 40, 50 лет назад".

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.