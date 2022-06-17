МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, говоря о нехватке товаров и техники в стране, заявил, что проблема в технологиях, но их никогда иностранцы не дадут, надо иметь свои возможности воспроизводства. Путин предложил не переживать из-за нехватки упаковки

"Вопрос в том, чтобы формировать собственные возможности, основанные на развитии образования, науки, новых перспективных инженерных школ. Ведь упаковку и прочие такие вещи, даже телефоны, смартфоны нам всегда дадут, но нам никогда не давали и не дадут критически важных технологий, ведь этого не давали и раньше, несмотря на безоблачные отношения наши с западными партнерами в предыдущие десятилетия. В этом же проблема, а когда мы начинаем отстаивать собственные права, нам тут же ввинчивают какие-то санкции и ограничения. В этом вся проблема", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Президент отметил, что все товары смогут заместить.

"Если мы говорим об импортозамещении, что-то мы заместим, ну а что-то нужно делать на совершенно новой перспективной базе собственного производства", — сказал Путин.