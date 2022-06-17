КАИР, 17 июн — ПРАЙМ. Участие Египта в Петербургском международном экономическом форуме свидетельствует об особом уровне экономических отношений Москвы и Каира, заявил в пятницу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Токаев назвал развитие связей ЕАЭС с Китаем актуальным

"Арабская Республика Египет участвует в 25-м юбилейном форуме в качестве страны-гостя, что говорит об особом уровне российско-египетских экономических отношений, сложившихся в течение последних лет", — заявил ас-Сиси, выступая по видеосвязи на пленарном заседании форума.

Он отметил, что ПМЭФ проходит в условиях беспрецедентных политических и экономических вызовов, имеющих стратегический характер.

По словам египетского лидера, Каир гордится историческими отношениями и прочной дружбой с Москвой и развитием отношений в течение последних нескольких лет.

В ходе выступления ас-Сиси перечислил в качестве ключевых примеров сотрудничества с РФ возведение АЭС Эль-Дабаа, промышленной зоны РФ в районе экономической зоны Суэцкого канала, развитие железнодорожной сети Египта.

"Я хотел бы передать привет жителям Санкт-Петербурга – города борцов, города героев, являющегося также символом культурного развития, символом открытости внешнему миру", — резюмировал ас-Сиси.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.