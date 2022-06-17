С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что здравый смысл на Западе возобладает, и там поймут, что к России нужно относиться с уважением, заявил президент России Владимир Путин. О санкциях, бизнесе и ошибках Запада. Путин выступил на ПМЭФ

"Мы рассчитываем на то, что здравый смысл все-таки возобладает, что ситуация в мировых делах все-таки успокоится, все начнут относиться к интересам друг друга с уважением, и мы будем нормально функционировать", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

"Пройдет время, и многие партнеры наши из европейских, как минимум, стран вернутся на российский рынок и будут с удовольствием работать, у меня нет никаких в этом сомнений. Жизнь заставит просто, а мы не будем мешать, мы открыты для всего мира, я сказал уже об этом. Нужно, чтобы пришло осознание, что относиться нужно с уважением", — добавил президент.

В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Информационным партнером выступает РИА Новости.