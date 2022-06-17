С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что деятельность правоохранительных органов в отношении бизнеса нуждается в совершенствовании. Путин заявил, что Россия будет поддерживать людей, проживающих в Донбассе

"Ответить эффективно мы можем, только увеличивая пространство свободы для граждан вообще и бизнеса в частности, но это касается и деятельности правоохранительных органов, она тоже нуждается в совершенствовании. И количество возбуждённых дел, не доведенных до суда ярче всего об этом говорит. Если дела завели, а до суда не довели, о чём это говорит, о том, что, скорее всего, возбуждали для оказания на бизнес давления", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

"Самое главное не закрывать на это глаза, мы не собираемся этого делать, а собираемся, наоборот, аккуратно, не нарушая интересов общества, в целом разбюрокрачивать систему, заставлять правоохранительные органы России работать на интересы всего общества, включая бизнес-сообщество, от которых, безусловно, сегодня очень много зависит и которые показали свою зрелость, свою патриотичность, работают эффективно", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

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