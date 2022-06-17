Путин: Россия отдает себе отчет, что проблемы в экономике будут нарастать
ПУТИН: ПРОБЛЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ БУДУТ НАРАСТАТЬ, МЫ ОТДАЕМ СЕБЕ В ЭТОМ ОТЧЕТ
https://1prime.ru/state_regulation/20220617/837217122.html
Эксклюзив
В Пенсионном фонде научили россиян, как получить часть пенсии раньше
Эксклюзив
Аналитик обозначил срок, за который "сдуется" экономика Европы
Эксклюзив
США "душат" европейцев, а те и рады: "Газпрому" есть над чем подумать
Эксклюзив
Стало известно, как союзники подвели Европу с заменой российского газа
Эксклюзив
Эксперт рассказал, почему не удается остановить укрепление рубля
Эксклюзив
Крах мирового порядка: зачем центробанки сметают золото
Авто
Россиян предупредили о новых ограничениях для получения водительских прав
Эксклюзив
Нефтяной калейдоскоп. Как США вернут России ее деньги
Эксклюзив
Эксперт назвал цену, которая обрушит мировой рынок нефти
Эксклюзив
Названы признаки скорого ослабления рубля
ПУТИН: ПРОБЛЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ БУДУТ НАРАСТАТЬ, МЫ ОТДАЕМ СЕБЕ В ЭТОМ ОТЧЕТ
https://1prime.ru/state_regulation/20220617/837217122.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.