С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс", подрывающий глобальные усилия по снижению углеродного следа, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Сечин предрек появление новых резервных валют взамен доллару и евро

"Растёт спрос на более дешевые субституты и увеличивается доля угля в энергетическом балансе. Так, угольная генерация в Европе, уже выросшая в 2021 году на 18%, в 2022 году может вырасти еще более чем на треть. Налицо настоящий "угольный ренессанс", во многом подрывающий глобальные усилия по снижению углеродного следа", — отметил он время своего доклада.

"Риторика западных стран о необходимости ускорения декарбонизации вступает в противоречие с их же практикой — на словах призывая к снижению углеродного следа, на деле они наращивают его, при этом разрушая экономики других стран", — добавил Сечин.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.