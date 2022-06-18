БРЮССЕЛЬ, 18 июн — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в своем блоге в субботу, что ЕС намерен работать со своими партнерами, в том числе с ООН, над предотвращением перебоев с поставками продовольствия на глобальном рынке, которые вызваны санкциями против России.

Он заверил своих собеседников в том, что ЕС готов работать с ООН и партнерами над предотвращением любых нежелательных последствий.

Он добавил, что ЕС уже находится "в тесном контакте с ООН" по вопросу "чрезмерного следования санкциям" Евросоюза при закупках российского продовольствия и удобрений. "Мы готовы обсуждать эти вопросы с экспертами, чтобы установить конкретные препятствия, в том числе возможные сложности в платежах, а также работать над решениями. Я поручил европейским послам в партнерских странах Африки обсудить с властями все аспекты нынешней ситуации с платежами", — написал Боррель.

При этом Боррель напомнил, что европейские санкции не направлены против поставок российского продовольствия.